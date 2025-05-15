В МИД Турции прокомментировали информацию о задержке переговоров в Стамбуле

МИД Турции: речи о задержке переговоров РФ и Украины в Стамбуле нет

Речи о задержке российско-украинских переговоров в Стамбуле не идет, так как конкретное время их начала не было определено. Об этом РИА Новости сообщил источник в МИД Турции.

«Задержки переговоров нет, так как речь не шла о встрече с определенным временем начала», — сказал собеседник агентства.

До этого ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой встречи РФ и Украины в Стамбуле, сообщало, что переговоры должны начаться около 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

Позже информацию о том, что переговоры должны начаться в 10:00 мск, опроверг глава Центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности, и обвинил Россию в «манипулировании темой переговоров», призвав согласиться на 30-дневное прекращение огня.

15 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о времени начала переговоров, отметила, что их перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.