Украина опровергла информацию о скором начале переговоров в Стамбуле

На Украине опровергли данные, что переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 мск

Информация о том, что переговоры между Россией и Украиной состоятся в 10:00 по московскому времени, не соответствует действительности. Об этом написал глава Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram-канале.

«Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано», — отметил Коваленко.

Он обвинил Россию в «манипулировании темой переговоров» и призвал согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжительность возобновляющихся в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от их хода.

Ранее в Совфеде пожелали успехов российской делегации на переговорах в Стамбуле.