Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня», — поделилась Захарова.

До этого российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Президент РФ Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.