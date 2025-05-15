МИД РФ: Украина пытается устроить шоу вокруг стамбульских переговоров

Украина пытается устраивать шоу вокруг стамбульских переговоров, уже звучали противоречащие заявления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Киевский режим, как и раньше, пытается превратить переговоры в спектакль. С Банковой звучат взаимоисключающие тезисы», — заявила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российская делегация действует в соответствии с установкой Владимира Путина: приоритет Москвы — достижение прочного мира на исторических условиях.

«Готовность Украины к конструктивному диалогу проявится уже сегодня в Стамбуле», — добавила представитель МИД.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о готовности к серьезному диалогу на переговорах в Турции.