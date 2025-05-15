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В России заявили о готовности к серьезному диалогу на переговорах в Турции

Рябков: РФ готова к серьезному разговору по Украине на переговорах в Стамбуле
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия готова к серьезному разговору по Украине на переговорах в Стамбуле, однако результаты зависят не только от позиции Москвы. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. И мы готовы к серьезному обмену мнениями», — сказал Рябков.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбул.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил представителей делегации РФ как «компетентных профессионалов», которые разбираются в ключевых сферах для урегулирования кризиса на Украине. Он пожелал им удачи «в весьма непростой работе».

Ранее глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина.

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