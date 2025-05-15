В Совфеде пожелали успехов российской делегации на переговорах в Стамбуле

Карасин: успех переговоров зависит от готовности Украины к приемлемым решениям

Успех предстоящих переговоров в Стамбуле зависит от готовности Украины к поиску реалистичных и приемлемых решений конфликта. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он оценил представителей российской делегации как «компетентных профессионалов в ключевых сферах, актуальных для продвижения в урегулировании основных проблем кризиса на Украине».

«Пожелаем им успеха в весьма непростой работе. Многое, безусловно, будет зависеть от готовности украинской стороны к поиску реальных, приемлемых решений», — написал Карасин.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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