Трамп назвал причину отсутствия Путина на переговорах в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, почему президент России Владимир Путин отказался ехать на российско-украинские переговоры в Стамбуле. Его слова приводит Reuters.

«Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы?» — задался вопросом американский лидер.

При этом Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.