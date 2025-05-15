В администрации Эрдогана прокомментировали информацию о возможном визите Трампа в Стамбул

РИА: Анкара не получала информации о возможности приезда Трампа в Стамбул

Турецкая сторона не получала информации о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где 15 мая состоятся российско-украинские переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока не получили конкретную информацию об этом визите», — заявили в администрации турецкого лидера.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул. В этом случае, как отмечал дипломат, в Турцию приедет и Трамп.

Позднее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Стамбуле 15 мая, поскольку его самого там не будет. При этом американский лидер отметил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.