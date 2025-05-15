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В Британии рассказали, как Путин «унизил» Зеленского одним решением

Daily Express: Путин унизил Зеленского, послав делегацию на переговоры в Турцию
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбул после соответствующего ультиматума от украинского лидера. Об этом пишет газета Daily Express.

«Владимир Зеленский был жестко унижен Путиным после слухов о прямой встрече между двумя политиками», — отмечается в материале.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в столице Турции, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее политолог предупредил о намерениях Зеленского устроить «злое шоу» в Турции.

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