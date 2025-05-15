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Политолог предупредил о намерениях Зеленского устроить «злое шоу» в Турции

Политолог Марков: Зеленский готовит скандал, чтобы сорвать переговоры в Турции
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Турцию, вынашивает план по срыву переговоров в Стамбуле. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог Сергей Марков.

Он выразил уверенность, что Зеленский готовит скандал, поскольку «не хочет выходить ни на какой позитив». Президент Украины намерен сорвать переговоры так, чтобы выставить виновником российского лидера Владимира Путина, указал Марков. Зеленский «устроит злое шоу», предполагает эксперт.

«Уже сейчас для него придумывают пиарщики из Британии и Франции, как бы такое потребовать от Путина, чтобы он точно отказался, но и чтобы это предложение выглядело красиво», — сказал Марков.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в Госдуме раскрыли, что мешает урегулированию конфликта на Украине.

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