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Стало известно, сколько раз администрация Трампа меняла тарифную политику

WP: администрация Трампа более 50 раз меняла тарифную политику
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Carlos Barria/Reuters

С момента инаугурации 20 января представители администрации президента США Дональда Трампа объявили о новых или измененных тарифных мерах более 50 раз. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

«С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике», — говорится в публикации издания.

14 мая стало известно, что меры Китая в ответ на «фентаниловые» пошлины США остаются в силе. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Вашингтон использовал фентанил для оправдания введения необоснованных торговых тарифов на китайскую продукцию.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные, в том числе в отношении заметных экспортеров алмазов: например, для ЮАР в размере 30%, Канады — в 25%, Индии — в 26%, Израиля — в 17%. 12 мая стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин: Пекин снизит тарифы на американские товары до 10%, Вашингтон на китайские — до 30%.

Ранее стало известно, почему Трамп пошел на торговые уступки Китаю.

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