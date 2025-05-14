СМИ узнали, что Трамп не поедет в Турцию на переговоры РФ и Украины

Reuters: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся состава делегации РФ для ведения переговоров с Украиной. Согласно документу, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в ее составе будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, а также экспертная группа.

12 мая президент Трамп сообщил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский.

11 мая Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он призвал 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.