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Зеленский отправился в Турцию на переговоры

Reuters: Зеленский уже направился на переговоры в Турцию
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого состоялся разговор между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, посвященный организации грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что во время переговоров в Стамбуле 15 мая Владимир Зеленский может повести себя непредсказуемо, устроив своего рода «концерт». Это заявление Сальдо сделал, учитывая предыдущее поведение и «выходки» украинского лидера, в которых он усмотрел недостаток искренности.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.

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