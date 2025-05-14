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В кремлевском пуле рассказали о российской делегации на переговорах в Стамбуле

Журналист Смирнов: состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле многих удивит
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет для многих «неожиданным». Об этом заявил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Ответ на вопрос «кто поедет от России на переговоры в Стамбул?» будет в ближайшие часы. И для многих он будет неожиданным», — написал он.

До этого Смирнов заявил, что состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле Кремль огласит только завтра утром, чтобы лишить Киев времени на маневры.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.

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