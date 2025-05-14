Политолог назвал приглашение Путина в Стамбул жестом отчаяния Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский сначала отказался от предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле, однако ему пришлось поменять свое мнение, поскольку идею поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом в эфире Tsargrad.tv напомнил политический обозреватель Андрей Пинчук.

По словам эксперта, Зеленский рассчитывал на реализацию согласованного с европейцами плана, согласно которому Москва должна была оказаться в тупике: либо отказаться от 30-дневного перемирия и получить новые санкции, либо согласиться на паузу, во время которой Украине передали бы новое оружие. Однако российский лидер перебил эту повестку, предложив переговоры в Стамбуле.

Теперь же Зеленский зовет в Турцию лично Путина, тем самым демонстрируя отчаяние, считает Пинчук.

«Жестом отчаяния Зеленского после срыва согласованного с глобалистами плана является заявление о том, что он лично будет возглавлять украинскую делегацию. Россия этот козырь — участие Владимира Путина в переговорах — сохраняет, у нее возможностей для дипломатического маневра больше, а Украина эту карту уже отыграла», — отметил политолог.

Во время ночного выступления 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.