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Журналист рассказал, почему Кремль затягивает с объявлением состава переговорной делегации

Смирнов: состав делегации объявят завтра, чтобы лишить Киев времени на маневры
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Александр Кряжев/РИА Новости

Состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле Кремль огласит только завтра утром, чтобы лишить Киев времени на маневры. Об этом заявил журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».

По его словам, никто не собирается давать «играющему исключительно в информперемоги противнику лишние карты».

В публикации отмечается, что решение по делегации давно есть, но приедет ли президент РФ Владимир Путин или кто-то другой в Турцию, станет известно завтра.

«В Кремле сидят большие мастера нестандартных ходов», — написал Смирнов.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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