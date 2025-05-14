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Стало известно, кто войдет в состав делегации от Украины в Стамбуле

«Страна.ua»: в состав делегации от Украины в Стамбуле войдут Ермак и Умеров
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Global Look Press

Участниками украинской делегации, которая будет представлять страну на переговорах в Стамбуле, станут как минимум четыре чиновника, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Помимо Ермака, в состав делегации войдут глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник президента Игорь Жовква.

При этом источник уточнил, что решение о том, станет ли Киев участвовать в переговорах, будет принимать лично президент Владимир Зеленский 15 мая.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после того, как инициативу поддержал президент США Дональд Трамп, заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее стало известно, что Европе и США пришлось уговаривать Зеленского на прямые переговоры с РФ.

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