WP: Европе и США пришлось уговаривать Зеленского на прямые переговоры с РФ

WP: США и Европа уговорили Зеленского не отказываться от диалога с РФ в Стамбуле

Чиновникам Соединенных Штатов и Европы пришлось долго уговаривать президента Украины Владимира Зеленского согласиться направить делегацию для переговоров с РФ в Стамбул, а сам он «вообще не видел смысла ехать». Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

«Украинский президент разочаровался в ходе запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что он даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции», — говорится в материале.

По информации журналистов, убедить украинскую сторону отправить делегатов удалось спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу. Тот заверил представителей Киева, что поездка в Стамбул станет для украинских властей «беспроигрышной ситуацией»: либо Москва не явится и пострадает от последствий, либо стороны смогут приблизиться к остановке боевых действий.

При этом отмечается, что Зеленский до сих пор хочет встретиться в Турции лично с президентом РФ Владимиром Путиным и приедет 14 мая вечером в Анкару, чтобы провести диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после того, как инициативу поддержал Трамп, заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в Европе раскрыли, почему переговоры в Стамбуле могут провалиться.