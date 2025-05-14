Европа выдвигает нереалистичные требования к России по вопросу урегулирования конфликта на Украине и переговоров в Стамбуле. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Европейцы выдвинули нереалистичные требования к России. Требуя, чтобы сам Путин присутствовал на переговорах в Стамбуле. И чтобы было немедленное прекращение огня без предварительных условий», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что таким образом дипломатические отношения не выстраиваются.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день.

Ранее Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров в Стамбуле.