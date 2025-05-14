Стало известно, кто представит РПЦ на интронизации папы Римского Льва XIV

Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправится в качестве представителя от Русской православной церкви (РПЦ) на интронизацию нового папы Римского Льва XIV. Об этом РИА Новости сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

«Московский патриархат на интронизации папы Льва XIV будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор», — рассказал глава ОВЦС.

Как рассказал агентству вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, правление папы Римского, или понтификат, начинается с момента избрания папы. Торжественная месса по случаю начала понтификата проводится позднее, и ее смысл заключается в том, что Римско-католическая церковь принимает нового папу как преемника апостола Петра.

В четверг, 8 мая, конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского, принявшего имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Историк-ватиканист Алексей Юдин рассказал, что абсолютное большинство кардиналов, которые избрали нового папу Римского на конклаве, назначил лично папа Франциск, их было больше, чем когда-либо в истории.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее Зеленский решил снова посетить Ватикан.