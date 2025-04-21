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«Двери рая открыты для него». Умер папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет
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Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, спустя почти месяц после выписки из больницы, где проходил лечение от двусторонней пневмонии и почечной недостаточности. За день до смерти он в последний раз появился перед верующими с пасхальным посланием. Франциск стал первым в истории понтификом, встретившимся с патриархом Московским и всея Руси, а также он неоднократно выражал восхищение русской культурой.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба Святого престола. Понтифик скончался в своей резиденции в Светлый понедельник, на следующий день после Пасхи.

Кардинал Кевин Фаррелл позднее сообщил, что Франциск скончался в 07:35 утра (08:35 мск).

За сутки до смерти понтифик в последний раз предстал перед прихожанами: он выступил с пасхальным посланием с балкона собора Святого Петра.

Епископ католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил РИА Новости, что конклав для избрания нового папы Римского может собраться в срок от 15 до 30 дней.

Тяжелое лечение

14 февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику Джемелли с подозрением на респираторную инфекцию. Позже медики подтвердили у него двустороннюю пневмонию, а также выявили признаки почечной недостаточности. Часть времени в больнице он провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

В начале марта Ватикан сообщил об улучшении самочувствия папы Римского. Отмечалось, что он продолжает работать, ежедневно завтракает и сохраняет бодрость духа, находясь в палате.

23 марта Франциск покинул больницу и впервые за несколько недель появился на публике. Тогда сообщалось, что понтифику потребуется около двух месяцев на восстановление.

Символичная смерть

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского. Российский лидер отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом и способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, а также взаимодействию между РФ и Ватиканом.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что общался с Франциском за день до его смерти.

«Мы друг друга поздравили с Пасхой. Для меня, конечно, это личная трагедия. Казалось, что папа выздоравливает, пошел на поправку – он проделал огромный путь и усилия, чтобы выжить в больнице», — рассказал Севастьянов.

По словам председателя союза, смерть понтифика в Светлый понедельник символична и подчеркивает его святость.

«Считается по православной традиции, что умирающие на Пасху люди идут сразу же в рай, потому что двери Царства божия открыты. Так как Пасха празднуется совместно как католиками, так и православными, мы верим, что двери рая открыты для него, он находится сейчас в царствие небесном и смотрит на нас», – добавил Севастьянов.

Председатель Всемирного союза староверов также предложил продолжить пасхальное перемирие на время похорон Франциска.

«Бог как раз сподобил, чтобы он умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. Он увидел плоды своей деятельности. Я так с ним говорил, когда он еще в больнице лежал, что он должен выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности. На самом деле он их увидел. Конечно же, я бы хотел призвать лидеров России и Украины, чтобы в честь Папы Франциска продолжить перемирие, по крайней мере, на время его похорон, тем самым отметив весь его гуманитарный вклад в развитие человечества», – сказал он.

Отношение к России и последние годы Франциска

С 2022 года Франциск неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом некоторые его высказывания подвергались критике со стороны Киева и Запада.

Так, в августе 2023 года Франциск обратился к российской молодежи, призвав их никогда не забывать о «наследии великой России», упомянув Петра I и Екатерину II. Эти слова вызвали негативную реакцию на Украине, где их восприняли как оправдание агрессии.​

В марте 2024 года понтифик заявил, что Украина должна иметь мужество показать «белый флаг» и начать переговоры с Россией. Тогда это высказывание также вызвало резкую критику со стороны Киева.

Франциск, урожденный Хорхе Марио Бергольо, родился в столице Аргентины Буэнос-Айресе в 1936 году. Кардинал Бергольо был избран на папский престол в 2013 году, после того как Бенедикт XVI объявил о своей отставке. На момент избрания ему было 76 лет.

Франциск стремился поддерживать отношения с Русской православной церковью и в 2016 году впервые в истории встретился в Гаване с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Кроме того, он трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах. Папа Римский Франциск неоднократно выражал восхищение русской культурой, называя Федора Достоевского одним из своих любимых писателей.

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