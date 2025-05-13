Нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории

Историк Юдин: папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории

Абсолютное большинство кардиналов, избравшее нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, их было больше, чем когда-либо в истории. Об этом РИА Новости заявил историк-ватиканист Алексей Юдин.

«Впервые в конклаве участвует такое количество кардиналов-выборщиков. Конституция раньше была ограничена 120. Хотели 135, двое не смогли — стало 133», — сказал он.

По словам историка, из всех кардиналов 108 были назначены папой Франциском.

«Вот оно — живое наследие», — отметил Юдин.

9 мая вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV (Роберт Прево) продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска. По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее на Украине выразили надежду на поддержку нового папы Римского.