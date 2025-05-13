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Зеленский решил снова посетить Ватикан

Reuters: Зеленский намерен приехать в Ватикан на интронизацию папы Римского
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Alina Smutko/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Владимира Зеленского посетить Ватикан для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подчеркивается, что украинский лидер выразил готовность использовать эту поездку для проведения встреч с любыми мировыми лидерами с целью обсуждения ситуации вокруг конфликта на Украине. По словам Ермака, папа Римский также выразил готовность оказать содействие в организации подобных встреч.

«Зеленский планирует посетить интронизационную мессу новоизбранного папы Льва, которая состоится в воскресенье в Ватикане, если позволят обязательства. <...> Будет готов провести переговоры с любыми другими мировыми лидерами на полях интронизации», — говорится в сообщении.

26 апреля в Ватикане прошла церемония прощания с папой Римским Франциском, собравшая лидеров многих государств. На траурном мероприятии присутствовал и Владимир Зеленский, где он имел возможность пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. Позднее украинский лидер охарактеризовал встречу с главой США как самую успешную между двумя политиками.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.

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