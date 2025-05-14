Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров в Стамбуле

Зеленский: Киев готов к любым форматам переговоров по Украине в Стамбуле

Украина готова к любым форматам переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Украина готова к любым форматам переговоров в Турции. Мы не боимся встреч», — отметил он.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.