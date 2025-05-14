СМИ узнали, что Уолтц управлял Советом нацбезопасности США в стиле Байдена

Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности (СНБ) в «традиционном» стиле, не соответствующем предпочтениям американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

«Майк Уолтц, которого Трамп снял с поста советника по национальной безопасности ранее в этом месяце, руководил СНБ в том стиле, который два человека, непосредственно знавшие о планируемых изменениях, назвали «традиционным», который... не соответствовал тому, что предпочитает Трамп», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что стиль работы Уолтца напоминал тот, что был при администрации экс-президента США Джо Байдена.

1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции демократов в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.