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Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля

Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Ибрагима до его автомобиля

Российский лидер Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля по окончании переговоров в Москве. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля.

Перед кортежем Путин и Ибрагим пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Когда премьер-министр Малайзии сел в свой автомобиль, президент России помахал ему рукой.

Незадолго до этого в Москве состоялись переговоры Путина и Ибрагима. Премьер Малайзии заявил, что в ходе переговоров с российским лидером были затронуты вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий и защиты. Также он выразил намерение расширить экспорт с высокой добавленной стоимостью в Россию, такой как медицинские приборы, солнечные панели и строительные материалы, одновременно укрепляя торговлю товарами какао и пальмовым маслом.

Кроме того, Ибрагим на переговорах пригласил Путина посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в октябре.

По итогам переговоров Путин заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между РФ и Малайзией. Это будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов, добавил он.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».

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