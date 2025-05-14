Путин анонсировал открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

Президент России Владимир Путин заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между РФ и Малайзией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — сказал российский лидер по итогам российско-малазийских переговоров.

14 мая в Кремле состоялась встреча Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

До этого пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула сообщил, что со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, в его график включено выступление в МГИМО. Затем Анвар Ибрагим отправится в Казань, чтобы принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также у малазийского премьера запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».