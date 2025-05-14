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Премьер Малайзии заявил о планах увеличить поставки какао в Россию

Ибрагим: Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
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Shutterstock

Власти Малайзии планируют увеличить объем поставок какао в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Я выразил намерение Малайзии расширить экспорт с высокой добавленной стоимостью в Россию, такой как медицинские приборы, солнечные панели и строительные материалы, одновременно укрепляя нашу торговлю товарами какао и пальмовым маслом», — написал глава малазийского кабмина.

Ибрагим добавил, что Малайзия также приветствует российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии.

В этом же посте Ибрагим сообщил, что обсудил с Мишустиным вопрос возобновления прямого авиасообщения в Малайзию. Премьер отметил, что он также передал своему российскому коллеге приглашение посетить страну с официальным визитом.

Ранее в Венесуэле заявили о четырехкратном росте экспорта какао, кофе и авокадо в Россию.

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