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Путина пригласили в Малайзию на саммит АСЕАН

Премьер Малайзии пригласил Путина посетить саммит АСЕАН в октябре
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Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на переговорах в Кремле пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в королевстве в октябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Это [был бы] самый большой подарок для народа Малайзии, если президент России смог бы как можно скорее прибыть в нашу страну, например во время саммита АСЕАН в октябре», — сказал Ибрагим.

Ибрагим прибыл в Москву 13 мая с официальным визитом. Политик пробудет в России до 16 мая. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры государств должны были обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

Путин заявил Ибрагиму, что Российская Федерация рассчитывает на то, что ее отношения с АСЕАН будут развиваться.

С 1 января 2025 года Малайзия является председателями в АСЕАН. АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, в которую входят 10 стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».

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