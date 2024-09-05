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Малайзия готова предложить России «особые отношения»

Премьер Малайзии Ибрагим: Малайзия готова предложить РФ особые отношения

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Малайзия готова предложить России «особые отношения» между двумя государствами. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил премьер страны Анвар Ибрагим, передает РИА Новости.

«Мы готовы предложить особые отношения России в качестве особого друга нашей страны», — отметил премьер.

По его словам, в РФ не должны думать, что Малайзия находится под чьим-либо влиянием или под «каким-то давлением».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мировой экономике меняется, страны глобального Юга — это 50% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг.

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