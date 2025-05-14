В Кремле заявили, что Россия занимается налаживанием отношений с США

Песков: Россия занимается восстановлением отношений и налаживанием диалога с США

Россия в данный момент занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога», — сказал он.

До этого Дмитрий Песков в комментарии CNN заявил, что давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине «совершенно бесполезно».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.