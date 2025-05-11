Песков предупредил США, что давить на Россию по вопросу Украины бесполезно

Песков после предложения Путина о переговорах: бесполезно давить на Россию

Давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине «совершенно бесполезно». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии CNN.

Как передает телеканал, Россия, по словам Пескова, «очень благодарна» за посреднические усилия Вашингтона, однако «совершенно бесполезно» предпринимать попытки давления на Россию по вопросу Украины.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.