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В США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине

Риттер: Путин сделал блестящий маневр, предложив Украине переговоры
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая оказалось блестящим маневром. Об этом «Известиям» заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

«По-моему, это блестящий маневр Владимира Путина. Он возвращает инициативу России», — отметил он.

По мнению Риттера, такой шаг со стороны Москвы позволит ей диктовать условия Украине и союзникам Киева.

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной, заявил, что это потенциально великий день для двух конфликтующих стран.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Клишас назвал усилия «друзей» Зеленского тщетными.

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Переговоры о мире на Украине
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