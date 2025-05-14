В Палестине возложили большие надежды на возможные переговоры между РФ и Украиной

Посол Палестины Нофаль: диалог РФ и США может дать шанс миру на Ближнем Востоке

Позитивный диалог между Россией и США может способствовать миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Россия, Китай, Индия — БРИКС — это новый мир. Вместе они могут оказать влияние», — сказал дипломат.

По его словам, в то же время улучшение российско-американских отношений так же может поспособствовать разрешению палестино-израильского конфликта.

13 мая спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд российского лидера Владимира Путина на переговоры в Стамбул. В этом случае, по словам дипломата, в Турцию приедет и Трамп. Келлог также рассказал, что у Соединенных Штатов есть список тем, по которым они планируют вести переговоры.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции.