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В Турции допустили визит Трампа в страну

Bloomberg: Турция не ждет визита Трампа 15 мая, но и не исключает этого
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Evelyn Hockstein/Reuters

Турция не ожидает визита президента США Дональда Трампа в страну 15 мая, но не исключает его в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники агентства при этом не исключили, что Трамп может приехать в республику в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится президент России Владимир Путин.

Чиновники добавили, что турецкая сторона ведет соответствующую подготовку к возможной встрече.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул. В этом случае, по словам дипломата, в Турцию приедет и Трамп. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список тем, по которым США планируют вести переговоры, и пригрозил России «самыми жесткими» санкциями, если прогресс не будет достигнут.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции.

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