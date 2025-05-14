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Помощник Путина рассказал об организации переговоров в Стамбуле

Ушаков: организацией переговоров занимаются генконсульство РФ и власти Турции
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Алексей Даничев/РИА Новости

Организацией места проведения переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле 15 мая занимаются генконсульство РФ и турецкие власти. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Насколько я знаю, непосредственно местом проведения занимаются наше генконсульство и соответствующие турецкие власти, которые заранее изъявили [желание] дать нам возможность провести такие переговоры», — поделился деталями представитель Кремля.

Ушаков добавил, что в ходе телефонного разговора 11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту РФ Владимиру Путину обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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