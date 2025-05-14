Ушаков рассказал о подготовке к переговорам в Стамбуле

Российская Федерация ведет подготовку к переговорам с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Мы готовы к переговорам» — отметил он.

По его словам, круг вопросов на переговорах «весьма обширен» — это и политические, и масса технических. Ушаков добавил, что турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что на предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле речь пойдет об урегулировании конфликта на территории республики.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.