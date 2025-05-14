Песков в общих чертах рассказал о готовящихся переговорах

Песков: на переговорах в Стамбуле будет поднята тема украинского урегулирования

На предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле речь пойдет об урегулировании конфликта на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В ходе диалога репортер узнал у представителя Кремля, лягут ли в основу переговоров Стамбульские договоренности 2022 года.

«Речь идет об украинском урегулировании», — сказал Песков.

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Кремле раскрыли, когда станет известен состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле.