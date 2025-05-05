TASR: в Словакии хотят провести референдум против антироссийских санкций

Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини петицию с просьбой провести референдум по отказу от антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство TASR.

По данным агентства, организаторы собрали под петицией почти 400 тысяч подписей.

До этого вице-председатель парламента Словакии Тибор Гашпар говорил, что попытки втянуть страны Европы в конфликт с Российской Федерацией могут привести к третьей мировой войне.

Политик отметил, что европейские страны активизировались после слов президента США Дональда Трампа о том, что уже не стоит поддерживать украинский конфликт ни экономически, ни политически.

4 мая Гашпар заявил, что Европа утратила конкурентоспособность из-за санкций против России.

Ранее в РФ заявили об остановке инфраструктурного развития в экономиках США и Европы.