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Венгрия и Словакия согласились одобрить очередной пакет санкций против России

Euractiv: Словакия и Венгрия одобрили пакет санкций против РФ, так как он слабый
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз введет санкции против российских политиков, представителей бизнеса и компаний. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на европейских дипломатов.

По его информации, в рамках нового пакета санкционных ограничений заморозят активы «высокопоставленных российских политиков и бизнесменов», им также запретят въезд в Европейский союз. ЕС введет запрет на экспорт «химикатов, использующихся в производстве оружия». Под санкции также попадут «компании, участвующие в обходе санкций».

Euractiv утверждает, что Словакия и Венгрия одобрили очередной пакет, поскольку он «относительно слабый».

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России.

11 мая глава французского министерства иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

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