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Эксперт: от «театральщины» Зеленского в Стамбуле не спасет даже Трамп

Политик Шевченко: формата для участия Путина в переговорах в Стамбуле нет
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Ben Curtis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, судя по всему, готовит «шоу» к 15 мая. Причем от его «театральщины» в Стамбуле вряд ли спасет даже президент США Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, журналист Максим Шевченко.

«Поэтому я пока не вижу формата для участия президента России Владимира Путина в этой встрече. Зеленский в Овальном кабинете уже показал, что он может устроить любую сцену. <...> Соответственно, о чем и как с ним говорить? Это же не дебаты», — сказал эксперт.

Он предположил, что в настоящее время ведутся «напряженные консультации» по поводу формата переговоров. При этом, по его словам, российская сторона не находится в проигрышной ситуации в данном вопросе, поэтому способна решить любые противоречия.

Зеленский заявлял, что ждет Путина на переговорах в Стамбуле. Он намерен обсудить детали прекращения огня и обмена пленными по формуле «всех на всех», ожидая от встречи «политической победы». При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна не выживет, если боевые действия затянутся на несколько лет, и призвал ЕС и США к новым жестким санкциям против России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о готовящихся переговорах.

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