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Политолог: Европа пригласила Россию «повоевать», но Трамп пресек провокацию

Политолог: Трамп сорвал ультиматум Европы о перемирии, выдвинутый России
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Leah Millis/Reuters

Евросоюз фактически эскалировал ситуацию, выдвинув Москве ультиматум о начале перемирия на Украине не позднее 12 мая, однако президент США Дональд Трамп пресек провокацию, поддержав предложение российского лидера провести переговоры в Стамбуле 15 мая. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Реакцию Трампа можно воспринимать как поддержку Путина. А то, как было оформлено это предложение Брюсселя о прекращении огня, говорит о том, что с их стороны это было приглашение еще повоевать», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что такой ультиматум Европа могла бы выдвинуть проигрывающей стороне, но не России, которая имеет преимущество в зоне проведения специальной военной операции.

12 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение для Москвы о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера того же дня. По его словам, если Россия настроена «несерьезно», то страны ЕС «должны ввести больше санкций».

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых рестрикций со стороны стран Европы, подчеркнул, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

Ранее премьер Польши потребовал от России «немедленного и безоговорочного прекращения огня».

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