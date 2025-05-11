Премьер Польши потребовал от России «немедленного и безоговорочного прекращения огня»

Польский премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X, что для начала переговоров по мирному урегулированию Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня», — заявил премьер.

Он добавил, что Украина готова остановить боевые действия, а от происходящего пострадало большое число людей.

США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня. До этого глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая. При этом Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге, а впоследствии перемирие могут продлить для начавшихся переговоров. Россия пообещала подумать, а в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее Трамп заявил, что Путин может «морочить» ему голову.