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Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

Песков рассказал, что у Путина завтра пройдут «рабочие встречи»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева о планах Владимира Путина на 15 мая. Юнашев опубликовал его ответ в своем Telegram-канале.

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков.

По словам Юнашева, международные переговоры никогда рабочими встречами не называют.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Ранее российский лидер предложил Украине организовать встречу в эту дату.

Келлог отметил, что в случае приезда Путина в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп.

14 мая Трамп сообщил, что у него на четверг, 15 мая все расписано. Однако он пообещал, что его плотный график не станет препятствием для встречи с Путиным, если это поможет «спасению жизней».

Ранее помощник Путина рассказал об организации переговоров в Стамбуле.

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