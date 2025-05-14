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Путин вечером проведет телефонные разговоры

Песков: у Путина вечером будут телефонные разговоры
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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 14 мая, вечером проведет несколько телефонных разговоров.

«Несколько телефонных разговоров запланировано у президента», — сообщил Песков.

Он отметил, что это будет в вечернее время.

«Мы будем вас информировать», — добавил представитель Кремля журналистам.

Также Песков рассказал, что состав делегации России на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая будет раскрыт, когда президент РФ Владимир Путин даст соответствующее указание. Песков добавил, что в настоящее время заявления Путина, сделанные 11 мая, сохраняют свою актуальность. По его словам, российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Ранее в Венгрии призвали ЕС не препятствовать переговорам между Россией и Украиной.

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