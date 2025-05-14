В Венгрии призвали ЕС не препятствовать переговорам между Россией и Украиной

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС не мешать переговорам между РФ и Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз не вмешиваться в предстоящие российско-украинские переговоры, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Сийярто, эта неделя может стать «замечательной для всего мира», если переговоры России и Украины в Турции увенчаются успехом.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее сообщалось, что Россию на переговорах в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.