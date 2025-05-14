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В Кремле раскрыли, когда станет известен состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Песков: состав делегации РФ на переговорах станет известен после указания Путина
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Состав делегации России на переговорах в Стамбуле будет раскрыт, когда президент РФ Владимир Путин даст соответствующее указание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим указания от президента. Пока таких указаний не было», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время заявления Путина, сделанные 11 мая, сохраняют свою актуальность. По его словам, российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Венгрии призвали ЕС не препятствовать переговорам между Россией и Украиной.

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