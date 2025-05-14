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Слуцкий рассказал, когда Россия раскроет состав делегации в Стамбуле

Депутат Слуцкий: состав делегации на переговорах в Стамбуле назовут вечером
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что состав российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая будет назван вечером 14 мая. Его слова приводит Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Про Стамбул пока ничего не скажу. Все узнаете вечером», — сказал он.

Также он отметил, что на переговорах могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским, но с учетом «военных преступлений ВСУ».

Пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 14 мая, заявил, что состав делегации России на переговорах в Стамбуле будет раскрыт, когда президент РФ Владимир Путин даст соответствующее указание.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее в Венгрии призвали ЕС не препятствовать переговорам между Россией и Украиной.

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