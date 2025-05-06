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Путин и президент Ирана оценили развитие отношений между странами

Путин и Пезешкиан положительно оценили ход развития отношений РФ и Ирана
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора положительно оценили ход развития отношений между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе иранского лидера.

«Выразив удовлетворение уровнем прекрасных, конструктивных и дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, президенты двух стран положительно оценили ход развития сотрудничества и [реализации] совместных проектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора президенты обсудили подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Главы государств назвали это решение «очевидным показателем глубины отношений Тегерана и Москвы», а также поворотным моментом в укреплении сотрудничества в области политики, экономики, торговли и безопасности.

Пезешкиан и Путин провели телефонный разговор днем 6 мая. Президенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества, включая взаимодействие в сфере безопасности и экономики. Кремль отметил конструктивный характер диалога.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля.

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