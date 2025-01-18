Президент Ирана рассказал о способности РФ и Тегерана определять свою политику

Пезешкиан: Иран и РФ не согласны, чтобы кто-то извне определял роль обеих держав

Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном стало свидетельством того, что обе державы не намерены терпеть внешнее вмешательство. Об этом рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что Россия и Иран способны проводить самостоятельную политику, а также совместно готовы развивать в регионе безопасность и экономику, принести мир и стабильность.

Пезешкиан добавил, что Москва и Тегеран не нуждаются в Западе.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Путин добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе переговоры глава Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.